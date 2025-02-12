Российский Су-24МР пробыл более минуты в воздушном пространстве Польши.

Страны-участницы блока НАТО, находящиеся на побережье Балтийского моря, продолжают обвинять Россию в якобы нарушениях их суверенных границ. Совсем недавно об этом заявила Финляндия, а вот теперь к ней присоединилась Польша. По заявлениям польских военных российский самолет-разведчик Су-24МР пересек государственную границу на востоке Гданьского залива 11 февраля 2025-го года в 16:09.

Как сообщается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, российский самолет якобы преодолел польскую границу и углубился почти на 6 км. Пробыл СУ-24МР ВКС РФ в воздушном пространстве суверенной страны одну минуту двенадцать секунд после чего развернулся и вылетел в нейтральное пространство. Одновременно пилот самолета связался с польскими диспетчерами и заявил, что у него проблема с навигационным оборудованием.

«Причиной стал отказ навигационной системы самолета Су-24МР» - заявляет представитель Оперативного командования Войска Польского.

Российский посол в Польше Сергей Андреев ранее сделал заявление, что польское правительство пока ни разу не продемонстрировало доказательств аналогичных обвинений в адрес РФ. Однако финны в этом вопросе оказались более категоричными и когда, по их мнению, русский самолет преодолевал их границы, то вызвали на ковер посла РФ в Финляндии и потребовали провести тщательное расследование инцидента.

Тут стоит добавить, что страны-участницы НАТО сами не стесняются нарушать российские границы для сбора разведывательных данных. Дроны-разведчики Североатлантического альянса регулярные гости и нередко позволяют себе слегка нарушить суверенные границы РФ.