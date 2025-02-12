Он даже готов был приплачивать чтобы у ЕА не менялся руководитель.

Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что Джон Ричителло, бывший глава компании Electronic Arts (EA), был худшим руководителем в истории видеоигр. Котик даже сказал, что готов был платить, чтобы Ричителло оставался на своем посту.

Эти слова прозвучали во время совместного выступления Котика и бывшего креативного директора EA Бинга Гордона на шоу Grit. Котик признался: в Activision боялись, что Гордон может возглавить EA. «Мы всегда опасались, что Бинг станет руководителем EA. И мы были готовы платить, чтобы Ричителло оставался на своем месте. Мы считали его худшим CEO в истории игровой индустрии», — сказал Котик.

Джон Ричителло возглавлял EA с 2007 по 2013 год. За это время популярность франшизы Battlefield, одного из главных проектов компании, значительно упала. Игры серии серьезно отстали от главного конкурента — Call of Duty от Activision. Кроме того, Ричителло предлагал ввести платные патроны в Battlefield, что вызвало волну критики со стороны игроков.

Сейчас Джон Ричителло занимает пост CEO в Unity Technologies, компании, которая разрабатывает популярный игровой движок Unity. Его опыт в EA до сих пор обсуждается в игровом сообществе, а заявление Котика добавило новые детали к этой истории.



