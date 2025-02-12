Пока проект запускается в тестовом режиме.

В Бельгии стартует уникальный проект: теперь автомобили можно будет арендовать и доставлять с помощью удаленного управления. Компания Ush совместно с Poppy Mobility, дочерней фирмой D'Ieteren, внедряет новую технологию. Poppy Mobility — это крупный поставщик услуг каршеринга и аренды автомобилей в стране.

Пользователи приложения Poppy смогут заказать автомобиль через приложение. После этого Ush удаленно доставит машину в нужное место в режиме реального времени. Когда автомобиль прибудет, клиент сможет либо сесть за руль сам, либо продолжить использовать удаленное управление через станцию teledrive от Ush.

Технологию поддерживает компания Vay, которая специализируется на разработках в области дистанционного управления автомобилями. Ush заключила эксклюзивное партнерство с Vay для внедрения этой технологии в Бельгии. Это первый случай, когда автомобили с удаленным управлением будут использоваться на европейских дорогах в коммерческих целях.

Пока проект запускается в тестовом режиме. Два автомобиля с дистанционным управлением будут работать в порту Антверпен-Брюгге. Они предназначены для сотрудников компании Boluda, которая предоставляет морские услуги.

Сотрудники Boluda смогут заказать автомобиль через приложение Poppy. Машину доставят удаленно. После использования удаленный водитель возьмет управление на себя и отправит автомобиль следующему клиенту.

Ush активно сотрудничает с властями, чтобы постепенно внедрять эту технологию. Если проект окажется успешным, это может стать началом для множества других инициатив с удаленным управлением по всей Европе.