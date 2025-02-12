Защита будет иметь форму зонтика или шатра, только большего размера.

Защита получила название «Царь-шатёр». Ее задача — обеспечить безопасность бронетехники от атак беспилотников-камикадзе и кумулятивных боеприпасов. Об этом рассказал Сергей Шаленый, заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации.

Новая защита стала развитием предыдущей модели, известной как «Царь-мангал». Однако «Царь-шатёр» имеет важное преимущество: он не ограничивает углы стрельбы танковой пушки.

По словам генерал-майора, защита выполнена в виде сетки, а не решетки. Сетка показала себя более эффективной в испытаниях. Она крепится на башню танка и имеет форму зонтика или шатра. Такая конструкция закрывает полусферу машины, обеспечивая защиту со всех сторон. При этом танк сохраняет возможность вести огонь на 360 градусов.

Сергей Шаленый подчеркнул, что при создании подобных систем необходимо найти оптимальное решение. Защита не должна ослаблять огневую мощь танка и создавать трудности при его ремонте. «Царь-шатёр» отвечает всем этим требованиям.

В ближайшие месяцы новые танки будут поступать в войска уже оборудованными этой защитой. Генерал-майор подчеркнул, что это важный шаг в развитии бронетехники. «Для войск это прогресс», — добавил он.