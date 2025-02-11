Силовые установки достигли максимальных оборотов на испытательных стендах.

В РФ создали и испытали новые двигатели для военной техники. Эти силовые установки будут использоваться на САУ «Малка» и «Мста-С», ЗРК С-300 и танках Т-72Б. Испытания прошли успешно, двигатели достигли максимальных оборотов на специальных стендах.

Крупную партию таких движков протестировал у себя военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Все агрегаты готовы к выполнению боевых задач. Новые двигатели предназначены для разных видов военной техники. Среди них — боевые машины десанта (БМД), боевые машины пехоты (БМП), зенитный комплекс «Оса», а также тягачи для системы С-300.

КМЗ не только производит двигатели, но и обеспечивает их надежную работу. Завод занимается ремонтом и обслуживанием дизельных агрегатов как для военной, так и для гражданской техники. Предприятие выполняет государственные заказы, включая капитальный ремонт двигателей для инженерных машин.

Испытания подтвердили, что двигатели соответствуют всем требованиям. Теперь они готовы к установке на технику и использованию в реальных условиях. Это еще один пример развития российского военно-промышленного комплекса.



