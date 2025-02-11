Министерство обороны показало обновленную версией реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Новая модель получила дополнительные средства защиты от беспилотников. Это сделало машину более современной и безопасной для экипажа.
Главное отличие новой версии — бронированная кабина. Она защищает военных от вражеских атак. Также на машину установили системы радиоэлектронной борьбы. Они помогают подавлять сигналы дронов. Еще одно новшество — защитная сетка над пакетом направляющих для запуска снарядов. Это снижает риск повреждения от ударов с воздуха.
РСЗО «Град-1» включает несколько элементов: боевую машину 9П138, реактивные снаряды 9М28Ф, транспортную машину 9Т450 и специальное оборудование 9Ф380.
Основные характеристики «Града»:
Вес в боевом положении — 13,7 тонны.
Калибр снарядов — 122 мм.
Количество направляющих — 40.
Дальность стрельбы — до 42 км.
Экипаж — 5 человек.