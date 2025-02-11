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g1tarist
Пусковая установка РЗСО "Град" получила дополнительную защиту от дронов
Защищенный вариант получил бронированную кабину.

Министерство обороны показало обновленную версией реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Новая модель получила дополнительные средства защиты от беспилотников. Это сделало машину более современной и безопасной для экипажа.

Главное отличие новой версии — бронированная кабина. Она защищает военных от вражеских атак. Также на машину установили системы радиоэлектронной борьбы. Они помогают подавлять сигналы дронов. Еще одно новшество — защитная сетка над пакетом направляющих для запуска снарядов. Это снижает риск повреждения от ударов с воздуха.

РСЗО «Град-1» включает несколько элементов: боевую машину 9П138, реактивные снаряды 9М28Ф, транспортную машину 9Т450 и специальное оборудование 9Ф380.

Основные характеристики «Града»:

  • Вес в боевом положении — 13,7 тонны.

  • Калибр снарядов — 122 мм.

  • Количество направляющих — 40.

  • Дальность стрельбы — до 42 км.

  • Экипаж — 5 человек.


#град #рзсо
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