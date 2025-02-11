Система сама отслеживает уровень влажности, температуры и других показателей.

Учёные из Пермского политехнического университета разработали уникальную теплицу. Она полностью автоматизирована и может выращивать урожай круглый год, независимо от климата. Система сама следит за температурой, влажностью и другими важными параметрами. Это позволяет растениям расти в идеальных условиях.

Теплица работает как умный дом. В ней установлены датчики, микроконтроллеры и механизмы. Датчики собирают данные, микроконтроллеры их анализируют и отправляют команды механизмам. Например, если в теплице становится слишком сухо, система сама включит полив.

Главное отличие пермской разработки — все датчики встроены в теплицу и работают вместе. Это делает систему более удобной и эффективной. Учёные также создали компьютерную модель теплицы, чтобы можно было легко воспроизвести её в любом месте.

Ранее пермские учёные уже удивляли своими разработками. Они создали роботизированную систему для сельского хозяйства. Она использует машинное зрение и искусственный интеллект. Эта система минимизирует контакт растений с внешней средой и даже умеет делать удобрения из отходов.

Новая умная теплица — это шаг вперёд для сельского хозяйства. Она позволяет выращивать овощи, фрукты и зелень в любых условиях. Это особенно важно для регионов с суровым климатом, где традиционное земледелие затруднено.



