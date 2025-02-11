Новинка получила название «АНТ 1000ПМ».

Этот робот создан для работы в экстремальных условиях, где существует высокий риск для жизни пожарных. Недавно «Ростех» показал, как робот справляется с огнем на практике.

Испытания прошли на базе филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России в Оренбурге. Робот успешно потушил возгорание. Управление осуществлялось дистанционно с помощью оператора. Об этом сообщили в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в состав «Ростеха».

Внешне робот похож на подъемник для грузов, окрашенный в красный цвет. На его подвижной стреле установлено специальное оборудование. Это резервуар с водопенной насадкой, которая позволяет тушить огонь на расстоянии до 60 метров. Кроме того, робот оснащен манипуляторами, способными разбирать завалы. Это помогает быстро устранять последствия пожаров.

Управление роботом осуществляется дистанционно. Связь обеспечивается современной системой. Внешние камеры и датчики передают оператору полную информацию с места происшествия. Это позволяет точно оценивать ситуацию и принимать правильные решения.

Робот способен работать в условиях, где человеку находиться опасно. Это особенно актуально при тушении крупных пожаров на промышленных объектах или в зонах стихийных бедствий

Эксперты отмечают, что использование таких технологий может значительно снизить риски для жизни спасателей. В будущем роботы-пожарные могут стать неотъемлемой частью команд МЧС.

Ожидается, что в ближайшее время робот-пожарный начнет проходить дополнительные испытания. Если они пройдут успешно, новинку могут начать использовать в реальных условиях. Это станет важным шагом в борьбе с пожарами и спасении жизней.