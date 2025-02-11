Уже собрали 11 отечественных авиалайнеров.

В России активно налаживают серийное производство самолётов Superjet-100. Уже собрано 11 авиалайнеров. Об этом стало известно после совещания в Комсомольске-на-Амуре, где обсудили текущие этапы производства.

Андрей Сойнов, директор производственного центра ПАО «Яковлев», рассказал о ходе работ. Сейчас опытный самолёт с заводским номером 95157 готовится к наземным испытаниям. На нём установлены новые российские двигатели ПД-8. Первый серийный лайнер под номером 97004 уже подключён к электричеству для проведения необходимых проверок.

Всего на данный момент собрано 11 планеров для серийных самолётов. После завершения сертификации их оснастят российскими системами. Это важный шаг для полного импортозамещения.

Superjet-100 — это российский региональный пассажирский самолёт. Его разработала компания «Гражданские самолёты Сухого», которая входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Сейчас идёт работа над полностью российской версией самолёта. Она будет оснащена отечественными двигателями ПД-8 и другими системами.

Этот проект важен для развития российской авиационной промышленности. Он позволит сократить зависимость от иностранных технологий и укрепить позиции страны на мировом рынке авиации.



