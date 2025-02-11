Его можно подстраивать под нужды пользователей.

Российские конструкторы продолжают создавать новые модели дронов для нужд ВС РФ. В частности, появились сведения, что инженеры компании «Авиатехнолаб» создали новый FPV-дрон с большой дальностью полета, приличным переносимым весом и повышенной защищенностью от помех. Аппарат получил название «Икар-10» и способен лететь на 15 км с полезной нагрузкой в 4 килограмма.

Сотрудники «Авиатехнолаб» создали новый дрон с улучшенной аэродинамикой и дальностью полета. Разработка «Икара-10» заняла у инженеров почти полгода, но позволила создать аппарат, который может выполнять широкий спектр поставленных задач. Какие именно операции можно производить дроном, зависит от оборудования, которое на него подвесили. В частности, «Икар» способен выполнять не только боевые задачи, но и роль разведчика, работающего в зоне постоянной радиоэлектронной борьбы.

«Новый дрон имеет возможность установки радиоприемников и передатчиков с нестандартной рабочей частотой (315, 370-430, 500-560, 720-1010 МГц, 2,4 ГГц), что обеспечивает надежную связь и управление на значительных расстояниях. Все электроэлементы нового устройства имеют надежную гидроизоляцию, что обеспечивает надежную работу в любых условиях», — сообщают разработчики дрона.

По словам разработчиков из «Авиатехнолаб», дрон легко собирается в любых условиях за счет продуманной конструкции. При этом «Икар» имеет несколько блоков радиоприемников, которые повышают стабильность передач, что критично в условиях современного поля боя. Источник пока не сообщает, когда именно новый дрон начнет поступать в войска, также неизвестно, прошел ли «Икар» весь спектр испытаний.