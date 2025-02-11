Комплекс предназначен для создания активных помех станциям РЭБ в составе наземных ЗРК.

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-35 получат новую систему защиты — станцию активных помех МСП-418К. Это устройство поможет самолетам избежать атак ракет и других средств поражения. Разработку представили специалисты Центрального научно-исследовательского радиотехнического института (ЦНИРТИ) имени академика А. И. Берга. Презентация прошла на международной авиационно-космической выставке Aero India 2025 в Бангалоре.

Станция МСП-418К создает помехи для радиоэлектронных систем управления оружием. Она может блокировать работу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), зенитно-артиллерийских установок (ЗАК) и авиационно-ракетных систем (АРК). Благодаря этому ракеты противника теряют цель и не могут поразить самолет.

Устройство компактное и легкое. Его вес не превышает 160 кг. Станция может одновременно работать против четырех целей: двух наземных и двух воздушных.

МСП-418К поставляется с дополнительным оборудованием. В комплект входит контрольно-проверочная аппаратура. Она позволяет проверять работу станции в процессе эксплуатации. Также предусмотрено рабочее место оператора, что упрощает управление системой.

Важное преимущество станции — ее универсальность. Она может адаптироваться к радиоэлектронному оборудованию других самолетов, включая иностранные модели. Это делает МСП-418К перспективной разработкой для международного рынка.