Минобороны: экипаж БМП-3 применил 100-мм орудие, 30-мм пушку и 7,62-мм пулемет.

Экипаж российской боевой машины пехоты БМП-3 успешно провел стрельбы на дальности до 4 километров. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Военные использовали сразу три вида оружия: 100-миллиметровое орудие, 30-миллиметровую автоматическую пушку и 7,62-миллиметровый пулемет. Все выстрелы были выполнены с закрытой огневой позиции.

Целью стрельб стали мишени, которые имитировали условного противника. Экипаж не только продемонстрировал точность, но и отработал маневры на местности.

БМП-3 — это универсальная машина, которая может использоваться как в общевойсковых боях, так и для выполнения специальных задач. Она оснащена мощным вооружением и современной системой управления огнем. Это позволяет экипажу эффективно поражать цели на больших расстояниях.

Кроме того, БМП-3 отличается высокой скоростью. Машина может разгоняться до 65 км/ч даже на сложных участках дороги. Это делает ее мобильной и маневренной, что особенно важно в боевых условиях.

Учения с участием БМП-3 подтверждают высокий уровень подготовки российских военных. Такие тренировки помогают экипажам отрабатывать навыки стрельбы и управления машиной в различных ситуациях. Это важно для поддержания боеготовности и выполнения задач любой сложности.