Эта ракета летит на 2 тыс километров.

В скором времени Иран будет способен наносить ракетные удары по всей акватории Персидского залива из глубины своей территории. Об этом заявил главком военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири иранскому телеканалу Press TV. Дело в том, что Иран продолжает разработки ракетного оружия и к 20 марта 2025-го у страны появится новая гиперзвуковая ракета, способная лететь на 2 тысячи километров.

Как рассказал Тангсири, новая ракета уже испытана и пролетела 650 км, упав в воды Оманского залива. Сейчас идут работы по завершению проекта, которое планируют на начало нового персидского года (20 марта).

«Теперь у нас есть ракеты, которые можно запускать из глубин иранской территории, устраняя необходимость в береговых запусках. Этими ракетами мы можем также наносить удары по целям в Оманском заливе прямо из северной части Персидского залива» - заявляет главком ВМФ КСИР.

Кроме того, Алиреза Тангсири заявил, что Тегеран в ответ на угрозы Трампа о перекрытии экспорта нефти из страны может ввести ответные меры. С новой ракетой иранская армия и флот запросто перекроют транспортный поток в Ормузском проливе. Напомним, что именно через этот пролив идет основной поток вывозимой из стран Персидского залива нефти, которая идет в том числе в США и Европу.

Стоит отметить, что совсем недавно на иранском телевидении показали очередную подземную ракетную базу. Кроме уже привычных боеприпасов там мелькнула ракета Йвк-380 с элементами ИИ и способностью поражать цели на расстоянии до 1000 км. Новая и пока не названная главой ВМФ КСИР ракета также оснащена искусственным интеллектом, который помогает ей точнее наводиться на цель и противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.