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g1tarist
Эрдоган раскритиковал план Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа
Эрдоган считает, что заявления администрации США не стоят внимания и обсуждения.

В конце прошлой недели президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху совершили деловую встречу на уровне глав государств. После этого 47-й президент США заявил, что после победы ЦАХАЛ в секторе Газа оттуда необходимо будет выселить всех палестинцев. Заявление нынешнего главы Белого дома раскритиковал президент Турции Реджеп Эрдоган, который заявил, что слова Трампа не имеют никакого значения и просто попытка толочь воду в ступе.

«Я скажу прямо и открыто: предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе» - заявил лидер турецкого народа.

Эрдоган также добавил, что, несмотря на варварские действия израильской армии в палестинском анклаве, местные жители не спешат покинуть свою родину. Тут стоит добавить, что, когда ЦАХАЛ начал действия против ХАМАС, турецкий лидер также был громко за палестинцев, но на этом его действия и ограничились.

В то же самое время Трамп собирается получить территорию анклава в распоряжение США после того, как ЦАХАЛ закончит сухопутную фазу операции. После чего почти 2 миллиона палестинцев должны освободить земли и отправиться в другие страны для проживания. В частности, Трамп упоминал Иорданию и Египет, которые должны стать новой родиной палестинцев сектора Газа. На месте анклава 47-й президент США собирается создать новую Ривьеру и организовать там тысячи и тысячи рабочих мест для рабочих со всех стран мира.

На заявление Трампа о выселении палестинцев с родной земли уже отреагировали в ООН и заявили, что это преступление и нарушает международное право. Однако на прошлой неделе Трамп уже доказал, что готов игнорировать право, объявив наложение санкций на Международный уголовный суд со словами, что он не имеет права выдавать ордера на арест американских граждан.

#трамп #эрдоган
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