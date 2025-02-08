Предполагаемся причина: виновата системная ошибка.

Индийские Военно-воздушные силы недосчитались истребителя Mirage-2000, который 6 февраля 2025-го года рухнул в штате Мадхья-Прадеш в ходе учебного вылета. Кадры с места крушения уже опубликованы в сети, и на них видно, что самолет буквально развалился от удара об землю, после чего возник пожар. К счастью, оба пилота французского истребителя успешно катапультировались и доставлены в местный госпиталь для оказания медицинской помощи. Также не приходят сообщений о пострадавших мирных жителей.

Согласно сообщениям представителей ВВС Индии, истребитель французского производства Mirage-2000 совершал учебный вылет, но в какой-то момент возникла системная ошибка, которая привела к аварии. На месте падения самолета уже работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства инцидента и будет выяснять причину отказа бортовых систем. Напомним, что самолеты Mirage-2000 производила французская компания Dassault Aviation в 1970-х годах, а после только проводились модификации истребителей.





Стоит отметить, что сейчас Индия активно вливает средства в развитие собственного ВПК и модернизацию армии. Ранее, незадолго до аварии, со своим заявлением выступил начальник штаба ВВС Индии, главный маршал авиации Вивек Рам. Военный заявил, что стране необходимо усилить финансирование ВС страны, чтобы те могли противостоять вызовам времени. В перечень вызовов маршал внес нестабильность на границах, терроризм, киберугрозы и общее состояние региона. Кроме того, начштаба добавил, что Индии необходимо развивать сотрудничество со стратегическими партнерами.