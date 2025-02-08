Иррегулярные формирования из САР заняли деревню Хавик.

Волнения, которые начались в Сирии в начале декабря прошлого года, распространились за пределы страны. Различные вооружённые формирования сирийцев, такие как «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, Свободная армия Сирии и другие, перешли границу с Ливаном и взяли под свой контроль деревню Хавик, которую обе страны считают своей. Местное население стремительно покидает этот район, стремясь избежать конфликта.

Согласно заявлениям представителей ХТШ, данный населённый пункт является частью Сирии и относится к провинции Хомс. В свою очередь, «Хезболла» заявила, что деревня принадлежит Ливану и входит в состав провинции Хермель на севере страны.

Сирийские власти начали активно вытеснять формирования «Хезболлы», действуя решительно и подавляя сопротивление группировки. В связи с этим активизировалась официальная ливанская армия, которая готовится дать отпор сирийским силам.

Добавим, что противостояние идет неподалеку от занимаемых израильтянами территорий, которые те отхватывают у САР. Одновременно в Тель-Авиве с интересом наблюдают за тем, как арабские страны в очередной раз начинают враждовать друг с другом и отвлекают свое внимание от Израиля. Кроме того, появившиеся на территории Ливана группировки по большей части подконтрольны Турции, которая и направляет вектор движения.