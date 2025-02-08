Такая модернизированная техника должна скоро появиться в войсках.

Современные боевые действия в мире показали уязвимость бронетехники, и в частности танков, к ударам FPV-дронов разных моделей. Защиту ОБТ собирали кустарным образом, но она имела серьезные недостатки в виде ограничения сектора стрельбы из пушки танка. Как сообщает российская пресса со ссылкой на начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерала-майора Сергея Шаленого, это вопрос с защитой окончательно решен и вскоре будет использоваться на машинах, идущих в войска.

Согласно заявлениям Шаленого, конструкторы переработали систему крепления защиты от дронов, и теперь она размещается не на крыше корпуса около башни, а на самой башне. Это позволяет свободно вести обстрел из пушки на 360 градусов, не опасаясь повредить хрупкую электронику. При этом защита от FPV-дронов становится предельной и прикрывает не только башню, но и МТО, борта и корму боевой машины. Решение о правильном позиционировании блоков защиты приняли на основе реального применения танков.

«Нами проработан вопрос защиты танка от FPV-дронов, которая будет закрывать полностью весь танк, однако защита будет располагаться на башне. Это позволит орудию работать на 360 градусов», - сообщает генерал-майор.

Как отмечает Шаленый, эта защита спасает танк только от дронов-камикадзе, работающих на радиоуправлении, но вот с FPV-дронами на оптоволокне уже не помогает. Однако пока использование таких дронов ограничено, но постепенно возрастает. В основном такие дроны сегодня используются российскими войсками, и уже наметился целый ряд моделей, которые созданы с учетом особенностей управления через оптоволокно. Как отмечают некоторые военные эксперты, 2025-й год станет годом перекрещивающихся оптоволоконных кабелей.