В него могут поместиться до четырёх человек.

Для российских военных разработали уникальный мобильный бункер, который может защитить до четырёх человек. Главная особенность новинки — защита от тепловизоров, которые используются дронами для обнаружения целей. О разработке рассказал Алексей Девятилов, директор компании «Доргеотех», создавшей этот бункер.

Одна из главных проблем бункеров — тепло, которое выделяется через вентиляцию или печные трубы. Это тепло легко обнаруживают квадрокоптеры с тепловизорами, что делает бункер уязвимым. В новом бункере эту проблему решили. Тепло маскируется и рассеивается.

Алексей Девятилов объяснил, что тепло от бункера теперь не концентрируется в одной точке, а распределяется. Это значительно снижает риск обнаружения.

По словам Девятилова, военные уже два года используют похожие бункеры, но без защиты от тепловизоров. Эти конструкции показали высокую эффективность в защите личного состава. Новый бункер стал улучшенной версией, которая решает ключевые проблемы предыдущих моделей.

Разработчики продолжают совершенствовать бункер, чтобы сделать его ещё более надёжным и удобным.