Отечественные ЗРК уничтожают БПЛА в более широком диапазоне скоростей и высот.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) стали лучше справляться с западными ракетами, такими как ATACMS и Storm Shadow. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Василий Трушин. Благодаря исследованиям российских военных учёных, системы ПВО теперь могут уничтожать эти ракеты с большей эффективностью.

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) теперь работают в более широком диапазоне скоростей и высот. Это позволяет им успешно перехватывать даже самые современные ракеты. Генерал-полковник Трушин отметил, что эффективность высокоточных средств поражения достигла 90%. Даже активное использование средств радиоэлектронной борьбы не мешает российским системам ПВО выполнять свои задачи.

Ракеты ATACMS и Storm Shadow считаются одними из самых опасных в арсенале западных стран. Они способны наносить точные удары на большие расстояния. Однако теперь российские ПВО могут эффективно нейтрализовать эту угрозу. Это значительно повышает безопасность российских войск и объектов.

Василий Трушин подчеркнул, что 65–70% исследований в Вооружённых силах направлены на обеспечение боевых частей. Результаты этих работ не остаются на бумаге, а активно внедряются в войсках. Это позволяет быстро улучшать возможности армии и адаптироваться к новым вызовам.



