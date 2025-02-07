Двигатель функционирует в импульсно-периодическом режиме, достигая средней мощности в 300 кВт.

Российские учёные сделали важный шаг в освоении космоса. Специалисты Росатома разработали прототип плазменного ракетного двигателя, который может значительно ускорить полёты к дальним планетам. С таким движком путь до Марса займёт всего 30–60 дней вместо почти года.

Двигатель использует магнитно-плазменный ускоритель. Он создаёт тягу не менее 6 Н и достигает скорости до 100 км/с. Это намного больше, чем могут дать традиционные химические двигатели. Устройство работает в импульсно-периодическом режиме, развивая мощность до 300 кВт.

Главное преимущество плазменного двигателя — высокая скорость. Это особенно важно для полётов на Марс. Сейчас такое путешествие занимает около года в одну сторону. Долгое пребывание в космосе опасно для космонавтов из-за радиации и космического излучения. Новый двигатель сократит время полёта, сделав миссии безопаснее.

Для тестирования движка в Троицке строится специальный экспериментальный стенд. Он включает вакуумную камеру диаметром 4м и длиной 14м. Камера оснащена системами откачки воздуха и отведения тепла, чтобы имитировать условия космоса.

Алексей Воронов, заместитель генерального директора по науке института Росатома, отметил, что новый двигатель открывает большие перспективы для освоения дальнего космоса. С его помощью можно будет не только быстрее добираться до Марса, но и исследовать другие планеты.

Плазменные двигатели могут стать прорывом в космической индустрии. Они позволят России занять лидирующие позиции в освоении космоса. Кроме того, такие технологии могут быть использованы для других задач, например, для доставки грузов на орбиту или изучения астероидов.

Сейчас учёные готовятся к первым испытаниям прототипа.

Разработка плазменного двигателя — это только начало. Впереди ещё много работы: тестирование, доработка и создание полноценного образца. Однако уже сейчас ясно, что такие технологии изменят будущее космических полётов.



