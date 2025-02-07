У компании всё идет по намеченному плану.

Компания Rockstar официально объявила, что релиз долгожданной игры GTA 6 состоится осенью 2025 года. Информация подтверждена в отчете издателя Take-Two за третий квартал. Глава компании Штраус Зельник заявил, что разработка идет по плану, и переносов не ожидается.

GTA 6 станет новой главой в знаменитой серии игр. Поклонники ждут ее с нетерпением. Rockstar держит детали проекта в секрете, но обещает, что игра оправдает ожидания.

Между тем, успех предыдущих частей серии продолжает расти. GTA 5, выпущенная в 2013 году, продалась тиражом 210 миллионов копий. Это делает ее одной из самых популярных игр в истории. Общие продажи всех игр серии GTA достигли 440 миллионов копий.

Пока фанаты ждут GTA 6, на рынке появляются другие интересные проекты. Например, недавно вышел трейлер новой игры Mafia: The Old Country. Это также привлекло внимание геймеров.

Релиз GTA 6 станет важным событием для игровой индустрии. Rockstar известна своими амбициозными проектами, и новая часть серии не станет исключением. Осталось ждать чуть больше года, чтобы увидеть, что приготовили разработчики.