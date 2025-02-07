Устройство не излучает демаскирующих сигналов.

Стали известны точные характеристики нового устройства для обнаружения дронов-камикадзе под названием «Тень». Этот детектор способен находить беспилотники на расстоянии до 3 километров и предупреждать об их приближении. Устройство не излучает сигналов, что делает его незаметным для противника.

«Тень» не только обнаруживает дроны, но и показывает, на каком расстоянии они находятся. Это помогает военным вовремя реагировать на угрозу. Например, если дрон направляется к автомобилю, устройство предупредит об этом, и экипаж сможет покинуть машину до атаки.

Основные характеристики детектора «Тень»:

Диапазоны частот: 250–950 МГц, 2.40–2.52 ГГц, 5.7–5.9 ГГц

Вес — всего 200 грамм

Размеры — 94 мм х 80 мм х 37 мм (компактный и удобный для переноски)

Дальность обнаружения — до 3 км (зависит от местности)

Время работы — до 8 часов без подзарядки

Излучение — отсутствует (устройство работает только на приём)

Шумоподавление — есть (программное, чтобы избежать ложных срабатываний)

Оповещение — голосовое или звуковое (удобно для быстрого реагирования)

FPV-дроны, или дроны-камикадзе, стали серьёзной угрозой на поле боя. Они могут атаковать технику и живую силу противника с высокой точностью. «Тень» помогает защититься от таких атак, давая военным время для манёвра.

Благодаря компактным размерам и небольшому весу, «Тень» можно легко переносить или устанавливать на технику. Устройство работает до 8 часов, что позволяет использовать его в длительных операциях.



