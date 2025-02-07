Вес беспилотника — 45 кг, количество винтов — 4.

Белгородская компания «Транспорт будущего» показала новый агродрон С-80 на Национальной выставке и форуме гражданской авиации (NAIS-2025). Мероприятие проходит в выставочном центре «КрокусЭкспо» в Москве. Дрон уже получил сертификат типовой конструкции, что позволяет использовать его для коммерческих задач.

Агродрон С-80 — это мощное устройство для сельского хозяйства. Его вес составляет 45 кг, а количество винтов — 4. Дрон способен поднимать полезную нагрузку до 40 кг. Это делает его полезным для различных задач, таких как опрыскивание полей или транспортировка грузов.

Основные характеристики агродрона С-80:

Вес: 45 кг

Количество винтов: 4

Время полета: 20 минут

Время зарядки аккумулятора: 10 минут

Полезная нагрузка: 40 кг

Производительность: 18 га/час

В 2024 году компания «Транспорт будущего» выпускала по 100 таких дронов в месяц. В этом году планируется увеличить производство до 250 единиц в месяц.

Агродрон С-80 уже доказал свою эффективность. Он помогает фермерам обрабатывать большие площади полей за короткое время.

Компания «Транспорт будущего» активно развивает технологии для сельского хозяйства. Агродрон С-80 — это пример того, как современные устройства могут облегчить труд фермеров и повысить урожайность.