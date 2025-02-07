Раздача идет до 13 февраля (18:00 по московскому времени). К сожалению, пользователи с аккаунтами из России не смогут воспользоваться данной акцией.

В Epic Games Store стартовала акция, в рамках которой можно бесплатно получить две игры: стратегию Humankind и приключенческую игру Beyond Blue. Акция продлится до 13 февраля 18:00 по московскому времени. Однако пользователи с российскими аккаунтами не смогут принять участие в этой раздаче.

Humankind — это масштабная стратегия, где игроки управляют развитием цивилизации. Beyond Blue — это увлекательное приключение, посвященное исследованию океана. Обе игры получили положительные отзывы от игроков и критиков.

К сожалению, для российских пользователей Epic Games Store доступ к этим бесплатным играм закрыт. Это связано с ограничениями, которые действуют для аккаунтов с российским регионом. Так что, если вы хотите получить Humankind или Beyond Blue, убедитесь, что ваш аккаунт не привязан к российскому региону. В противном случае доступа к раздаче не будет.

После завершения акции с Humankind и Beyond Blue следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет F1 2024. Также пользователи смогут получить набор косметических предметов для популярной игры Apex Legends.

Epic Games Store регулярно проводит подобные акции, предлагая игрокам бесплатно забрать популярные игры. Это отличная возможность пополнить свою коллекцию, но, к сожалению, не для всех.