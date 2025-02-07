В систему интегрирована станция РЭБ для подавления воздушных целей

В России создали уникальный радиолокатор, который способен обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на расстоянии до 20 км. Разработка уже используется в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-президент проектно-монтажного центра (ПМЦ) «Авангард» Александр Нефедьев.

Новый комплекс не только обнаруживает дроны, но и сопровождает их. При необходимости система выдает целеуказание для противодействия. Это позволяет оперативно реагировать на угрозы.

Радиолокатор способен обнаруживать БПЛА самолетного типа на дальности до 20 км. Также он может выявлять квадрокоптеры на расстоянии около 6 км. Это делает систему универсальной для борьбы с разными типами беспилотников.

В комплекс интегрирована станция радиоэлектронного подавления (РЭБ). Она может заставить квадрокоптеры зависнуть в воздухе, вернуться к месту запуска или полностью отключить их. Однако эта функция не работает с самолетами. В таких случаях возможно только огневое поражение.

«Система уже успешно работает в аэропорту Пулково. Она обеспечивает безопасность, обнаруживая и нейтрализуя угрозы со стороны дронов», — отметил Александр Нефедьев.

Эксперты отмечают, что такая система может быть полезна не только в аэропортах, но и на других важных объектах. Например, на промышленных предприятиях, военных базах или в городской инфраструктуре.