Новинку запустили в мелкосерийное производство.

Сибирский НИИЦ медицинской техники начал поставлять лазерные скальпели «Прометей» в российские мед. учреждения. Устройство уже получило хвалебные отзывы от хирургов и других экспертов в этой области. Об этом сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

«Прометей» — это современная отечественная разработка. Она заменяет традиционный скальпель лазером. Лазерный скальпель легче переносится пациентами. Он уменьшает кровопотерю и ускоряет заживление ран. По словам Васильева, с медицинской точки зрения этот прибор значительно превосходит то, что сейчас используется в клиниках.

Основная цель создания «Прометея» — замена импортного оборудования. Российский лазерный скальпель не только не уступает зарубежным аналогам, но и превосходит их по многим параметрам.

Устройство прошло все необходимые испытания. Это технические, токсикологические и доклинические тесты. Сейчас налажено мелкосерийное производство скальпеля.

Внедрение «Прометея» в мед. учреждения займет около двух лет. За это время врачи смогут освоить новую технологию и оценить ее преимущества.

Вадим Васильев подчеркнул, что разработка «Прометея» — важный шаг в развитии российской медицины. Это не только импортозамещение, но и создание конкурентоспособного продукта мирового уровня. Новинка уже доказала свою эффективность. Врачи отмечают, что лазерный скальпель упрощает проведение операций и снижает риски осложнений.