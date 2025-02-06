Проект планируют реализовать до конца 2025 года.

АвтоВАЗ планирует запустить производство электромобилей Lada в Эфиопии. Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру. Проект должен быть реализован до конца 2025 года.

Эфиопия активно поддерживает переход на электромобили, особенно в сегменте легковых машин. Поэтому правительство страны заинтересовано в сотрудничестве с российским автопроизводителем.

«Политика Эфиопии направлена на использование электромобилей. Для нас важно, что Lada рассматривает возможность их производства», — отметил посол.

Генет Тешоме Джирру уверен, что российские автомобили будут пользоваться спросом на африканском рынке. Lada уже хорошо известна в Эфиопии. Например, старые модели «Жигули» до сих пор можно встретить на дорогах страны.

«Lada не нуждается в дополнительной рекламе. Эти автомобили уже популярны в Эфиопии», — подчеркнул посол.

Запуск производства электромобилей Lada в Эфиопии станет важным шагом для АвтоВАЗа. Это позволит компании укрепить свои позиции на африканском рынке. Остается ждать, как будет развиваться проект. Если все пойдет по плану, уже в ближайшие годы эфиопские дороги заполнят современные электромобили Lada.



