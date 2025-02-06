Самоходное артиллерийское орудие покажут на выставке IDEX 2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля.

Концерн «Калашников» раскрыл подробные характеристики новой самоходной артиллерийской установки (САО) «Лотос». Эта уникальная машина сочетает в себе функции миномета, гаубицы и пушки. Впервые «Лотос» покажут на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

«Лотос» разработан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Сейчас новинка проходит государственные испытания. Среди прочего, тестируются аэрозолеобразующие боеприпасы. Они предназначены для защиты от высокоточного оружия.

Одной из ключевых особенностей «Лотоса» является его мобильность. Самоходка может десантироваться с военно-транспортных самолетов вместе с боевым расчетом внутри. Машина остается полностью боеготовой даже после приземления с помощью парашютных систем.

«Лотос» способен вести огонь разными типами боеприпасов. Это обычные и высокоточные снаряды. Стрельба может вестись с подготовленных или неподготовленных позиций, а также из укрытий. Башня орудия вращается на 360 градусов, что позволяет вести огонь в любом направлении.

Новая самоходка призвана заменить устаревшую САО «Нона», которая стоит на вооружении с 1981 года. По сравнению с «Нона-С-М», «Лотос» имеет ряд преимуществ. Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами увеличена до 13 км. Если использовать управляемый активно-реактивный снаряд «Глиссада», дальность достигает 25 км. Скорострельность орудия составляет 6-8 выстрелов в минуту.

«Лотос» также оснащен автоматизированными приводами наведения. Это повышает точность и скорость стрельбы. Механизированные укладки боеприпасов облегчают работу заряжающего. Броневая защита боевого расчета улучшена по сравнению с предыдущей моделью.

Новая самоходка демонстрирует высокие результаты на испытаниях. Она превосходит «Нона-С-М» по дальности стрельбы, количеству возимых боеприпасов и мощности снарядов.

«Лотос» — это современное оружие, которое может значительно усилить возможности артиллерии. Его мобильность, точность и мощь делают его универсальным инструментом на поле боя.

Выставка IDEX 2025 станет первой возможностью для иностранных специалистов увидеть «Лотос» вживую. Ожидается, что новинка вызовет большой интерес у военных экспертов со всего мира.