Зенитный комплекс уничтожает низколетящие вертолеты.

Польское издание Interia рассказало о российском ЗРК 2С38 «Деривация-ПВО». По мнению журналистов, это оружие может стать настоящим кошмаром для вражеской авиации. Оно способно эффективно уничтожать низколетящие вертолеты, крылатые ракеты, дроны и другие воздушные цели.

«Деривация-ПВО» установлена на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Комплекс оснащен автоматической пушкой калибра 57 мм. Скорострельность орудия достигает 120 выстрелов в минуту. Это позволяет вести плотный и точный огонь по целям.

Особое внимание польские журналисты уделили точности комплекса. Пушка эффективно поражает вертолеты, крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы и даже небольшие дроны. Это делает «Деривацию-ПВО» универсальным оружием для защиты на линии боевого соприкосновения.

Еще одно важное преимущество комплекса — его скрытность. «Деривация-ПВО» оснащена оптико-электронной системой прицеливания. Она работает без радиолокационного излучения, что делает комплекс невидимым для противорадиолокационных ракет. Это значительно повышает его живучесть на поле боя.

Индустриальный директор кластера обычных вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев ранее заявлял, что госкорпорация делает все возможное, чтобы ускорить поставки «Деривации-ПВО» на фронт. Это подчеркивает важность комплекса для российской армии.

Польские СМИ отмечают, что «Деривация-ПВО» может стать серьезной угрозой для современных воздушных целей. Ее высокая точность и скрытность делают комплекс эффективным инструментом в борьбе с авиацией и беспилотниками.

Эксперты считают, что такие системы играют ключевую роль в современных конфликтах. Они помогают защитить войска от воздушных атак и снизить потери на поле боя.

Остается ждать, как «Деривация-ПВО» проявит себя в реальных боевых условиях. Однако уже сейчас ясно, что этот комплекс способен значительно усилить возможности ПВО и защитить войска от угроз с воздуха.