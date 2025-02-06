Одним из примечательных образцов является квадрокоптер с сетью.

Исторически сложилось, что на полях сражений царило правило противостояния оружия с защитой и нынешняя декада не является исключением с ее конфликтами. Разумеется, речь идет о разнообразных беспилотных системах в первую очередь летающих. БПЛА стоят сравнительно дешево, но при этом крайне эффективны и способны «демонтировать» военную технику гораздо дороже собственной стоимости. При этом для борьбы с беспилотниками зачастую используют средства также не сопоставимые по стоимости, так как не раз возникала ситуация, когда дрон стоимостью в тысячу долларов сбивают ракетой в сотни раз дороже.

Страны, обладающие собственным ВПК, стремятся разработать более эффективные и дешевые средства борьбы с дронами и Израиль не исключение. Недавно израильтяне показали собственные наработки, которые должны помочь в решении вопроса противостояния с дронами. Так широкой общественности были показаны ручные образцы стрелкового вооружения, пулеметы разных систем и даже авиационные пушки с наведением через современные системы обнаружения и прицеливания. Вдобавок продемонстрировали боевые модули, предназначенные для установки на бронетехнику разных моделей.

Однако, как показала практика, крайне высокую эффективность в борьбе против дронов показали сами дроны. Израиль показал системы, которые с помощью сетей перехватывают другие БПЛА, варианты, похожие на ракеты, стартующие с поверхности и таранящие цель. Более того, внимание общественности привлек дрон, который внешне похож на летающую тарелку и также кинетически воздействующий на потенциальную цель. Аппараты продолжают модернизировать, так как Израиль также столкнулся с большим количеством БПЛА, используемых силами ХАМАС, Хезболла и группировкой «Ансар Алла».