Раньше казалось, что самый мрачный - Питер.

Москва оказалась на первом месте среди самых депрессивных городов России. К такому выводу пришли аналитики, изучив данные о продажах антидепрессантов. Раньше считалось, что самый мрачный город — это Санкт-Петербург. Там часто бывает холодно, пасмурно и дождливо. Однако статистика показывает, что москвичи покупают больше всего лекарств от депрессии.

Канал «Shot Проверка» составил рейтинг регионов по количеству проданных антидепрессантов за прошлый год. Согласно этому исследованию, Москва заняла первое место. На 10 тысяч жителей столицы приходится 2771 упаковка таких препаратов. В Санкт-Петербурге, который оказался на втором месте, этот показатель ниже — 2656 упаковок на 10 тысяч человек.

Третье место в рейтинге заняло Подмосковье. Там на 10 тысяч человек приходится 1983 упаковки антидепрессантов. Далее следуют Карелия (1939 упаковок) и Орловская область (1770 упаковок).

Аналитики также отметили резкий рост потребления психотропных препаратов в некоторых регионах. Например, в Ненецком автономном округе этот показатель вырос в 2,1 раза. В Курганской области спрос на антидепрессанты увеличился на 50%, а в Сахалинской области — на 39%.

Почему именно Москва стала лидером по потреблению антидепрессантов? Точного ответа нет. Возможно, это связано с высоким уровнем стресса в большом городе. Быстрый ритм жизни, пробки, высокая конкуренция на работе — все это может влиять на психическое здоровье людей.

Интересно, что Санкт-Петербург, который традиционно считался самым депрессивным городом, оказался только на втором месте. Видимо, мрачная погода — не главный фактор, влияющий на настроение людей.

Статистика показывает, что проблема депрессии и тревожных расстройств становится все более актуальной для многих регионов России. Рост продаж антидепрессантов говорит о том, что люди все чаще обращаются за помощью к лекарствам, чтобы справиться с эмоциональными трудностями.

Эксперты советуют не забывать и о других способах борьбы со стрессом. Например, важно находить время для отдыха, общения с близкими и физической активности. Однако в некоторых случаях без помощи специалистов и лекарств действительно не обойтись.