Президент России Владимир Путин подписал указ о смене руководителя «Роскосмоса».

Юрий Борисов больше не будет занимать должность генерального директора госкорпорации. Его место займет Дмитрий Баканов, который ранее работал заместителем министра транспорта.

Решение о смене руководства стало неожиданностью для многих. Большинство сотрудников «Роскосмоса» узнали о кадровых изменениях только утром в четверг. По словам источников, все произошло буквально за один вечер.

Причиной таких изменений, как сообщает РБК, стали проблемы с реализацией проекта Национального космического центра в Москве. Строительство небоскреба в Филях уже близится к завершению — недавно начали устанавливать купол. Однако стоимость проекта продолжает расти. Это влияет на распределение территорий и будущие расходы на эксплуатацию здания.

Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов — опытный специалист. Ему 39 лет, он имеет степень кандидата экономических наук. Баканов окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2011 по 2019 год он руководил компанией «Спутниковая система Гонец», которая занимается связью и ретрансляцией в интересах «Роскосмоса». Сначала Баканов был президентом компании, а затем стал ее генеральным директором.

В 2019 году Баканов перешел на работу в Министерство транспорта. Там он возглавил департамент цифровой трансформации. В 2022 году он получил должность заместителя министра транспорта.

Теперь Дмитрию Баканову предстоит возглавить одну из ключевых госкорпораций России. Его задача — справиться с текущими вызовами, включая вопросы финансирования и реализации крупных проектов, таких как Национальный космический центр.

Многие задаются вопросом, какие изменения ждут корпорацию в ближайшее время. Пока ясно одно: новый глава будет вынужден оперативно решать накопившиеся проблемы и искать пути развития российской космической отрасли.



