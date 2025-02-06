Об этом сообщили в компании «Ростех».

Россия решила начать совместное производство новейшего истребителя Су-57Э в Индии. Российская сторона предлагает индийским партнёрам несколько вариантов партнерства. Среди них — поставка готовых самолётов. А также организация их производства на территории Индии и помощь в разработке индийского истребителя пятого поколения.

Су-57Э — это многоцелевой боевой самолёт пятого поколения. Он уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Самолёт способен успешно противостоять западным системам противовоздушной обороны. Его ключевые особенности — малая заметность для радаров и возможность использовать широкий спектр высокоточного оружия.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии партнерства с Индией по проекту Су-57Э. «Мы предлагаем не только поставки готовой техники, но и совместное производство, а также поддержку в создании индийского истребителя нового поколения», — отметил он.

Индия уже давно является стратегическим партнёром России в области военно-технического партнерства. Вадим Бадеха, генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), напомнил, что страны успешно сотрудничают уже много лет. «Мы готовы продолжить эту традицию и вместе работать над созданием новых поколений авиационной техники», — заявил он.

Самолёт Су-57Э будет представлен на международном авиасалоне Aero India, который пройдёт с 10 по 14 февраля. Это мероприятие станет важной площадкой для обсуждения перспектив партнерства между Россией и Индией в области авиастроения.

Сам же истребитель Су-57Э уже зарекомендовал себя как один из самых современных боевых самолётов в мире. Его внедрение в индийские вооружённые силы может значительно повысить их боеспособность и обеспечить преимущество перед потенциальными противниками.