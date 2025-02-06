Маневры позволят проверить готовность личного состава.

Российский межконтинентальный ракетный комплекс «Ярс» начал плановое боевое патрулирование, сообщили в Министерстве обороны России. Маневры проходят в Йошкар-Олинском ракетном соединении.

Экипажи установок преодолели сотню километров, заняли позиции на местности и организовали маскировку. Также была выставлена боевая охрана. Эти действия призваны проследить, насколько личный состав, техника и вооружение готовы к длительному несению службы.

«Ярс» — это современный стратегический ракетный комплекс. Он может запускать межконтинентальные баллистические ракеты как с мобильных установок, так и из шахт. Ракеты оснащены разделяющимися боеголовками, которые могут поражать несколько целей одновременно.

Комплекс разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика Юрия Соломонова. «Ярс» является усовершенствованной версией ракетного комплекса «Тополь-М».

Новые ракеты 15Ж65М, которые используются в «Ярсе», имеют шесть боевых блоков. Каждый блок может наводиться на цель отдельно. Ракеты также оснащены системами астрокоррекции, которые повышают точность попадания. Для защиты от вражеских радаров и систем наведения на ракетах установлены комплексы радиоэлектронной борьбы, дипольные отражатели и инфракрасные ловушки.

Основные характеристики ракетного комплекса «Ярс»:

Диаметр ракеты — 1,86 метра.

Длина ракеты — 17,8 метра.

Стартовая масса ракеты — 46 тонн.

Масса полезной нагрузки — 1 250 килограммов.

Дальность полета — до 10 тысяч километров.

Ракеты работают на твердом топливе, что делает их запуск быстрым и надежным.

Плановые учения с участием «Ярса» помогают поддерживать высокий уровень боеготовности российских ракетных войск. Это важный элемент стратегической обороны страны.

Такие мероприятия регулярно проводятся для проверки навыков военнослужащих и исправности техники. Они подтверждают, что российские ракетные комплексы готовы к выполнению своих задач в любой момент.