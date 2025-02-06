Российские военные уже не первый раз удивляют своими находками. Ранее они модернизировали Т-72Б3, сняв башню с пушкой и превратив танк в бронетранспортер. Такие решения позволяют адаптировать технику к современным условиям боя.

В интернете появились кадры российского танка Т-72Б3 с необычной защитой. На них видно, что корпус машины окружен специальным каркасом. Сверху установлен сетчатый экран, напоминающий мангал, а нижнюю часть башни и гусеницы защищают тяжелые цепи.

Такая модернизация танка направлена на защиту от дронов-камикадзе. Эти беспилотники стали серьезной угрозой для бронетехники. Цепи и сетка помогают разрушить дрон до того, как он достигнет цели, или ослабить его удар. Танк Т-72Б3 образца 2022 года — это одна из самых современных модификаций легендарной машины. Он оснащен улучшенной броней, мощным двигателем и современными системами управления огнем. Однако угроза со стороны дронов потребовала новых решений.

Защита с помощью цепей и сетки — это простое, но эффективное решение. Оно не требует сложных технологий, но значительно повышает живучесть танка на поле боя.