Тест провели в разрешении 4К при максимальных настройках.

Новейшая видеокарта GeForce RTX 5090 от Nvidia прошла тестирование в игре «Сталкер 2». Тестировщики запустили игру в разрешении 4К с максимальными настройками графики. Результаты оказались впечатляющими: в некоторых сценах частота кадров (FPS) достигала 150-200.

Для сравнения, предыдущая модель видеокарты, GeForce RTX 4090, в тех же условиях выдавала всего 50-60 FPS. Такой значительный прирост производительности, вероятно, связан с использованием новой технологии многокадровой генерации, которая впервые появилась в видеокартах серии RTX 50.

Новые видеокарты RTX 5080 и RTX 5090 уже успели стать хитами продаж. В США, Германии и Великобритании их раскупили всего за пять минут после старта продаж. Это говорит о высоком интересе геймеров и профессионалов к новинкам от Nvidia.

Эксперты отмечают, что GeForce RTX 5090 может стать новым стандартом для игр с высокой графикой. Ее производительность позволяет наслаждаться играми в 4К с максимальной детализацией и плавностью.

Пока что точная дата выхода RTX 5090 в России неизвестна.