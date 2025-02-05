Об этом написал сайт Sheep Esports.

Компания Riot Games планирует создать специальную лигу для женщин и представителей меньшинств в популярной игре League of Legends. Новый турнир, получивший название Game Changers, стартует в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2025 году.

Турнир будет проходить в два этапа. Первый сезон начнется в начале апреля и завершится в середине мая. Второй сезон стартует в конце июля и продлится до середины сентября. Формат соревнований будет стандартным: групповой этап и плей-офф.

Пока неизвестно, какие команды примут участие в лиге. Однако, Riot Games планирует пригласить коллективы из LEC — высшей лиги League of Legends в Европе. Среди возможных участников называют команды G2 Hel, SK Gaming Avarosa и Vitality Rising Bees. Ожидается, что в турнире будет не менее 8 команд.

Квалификационные отборы начнутся в марте 2025 года. Их проведет организация SK Gaming. Это позволит определить, кто получит право выступать в Game Changers.

Riot Games уже имеет опыт организации подобных турниров. В 2021 году компания запустила Game Changers в Северной Америке. Тогда в лигу приглашали девушек с высоким рейтингом в игре. Также успешный аналог этой инициативы существует в другой популярной игре от Riot — Valorant.

Новая лига станет важным шагом для развития киберспорта среди женщин и представителей меньшинств. Это позволит игрокам получить больше возможностей для профессионального роста и участия в крупных соревнованиях.

Эксперты отмечают, что такие инициативы помогают сделать киберспорт более инклюзивным. Они привлекают новых участников и зрителей, что способствует развитию всей индустрии. А пока фанаты League of Legends с нетерпением ждут новостей о предстоящем событии. Game Changers станет важным этапом в истории киберспорта. Он покажет, что в этой сфере есть место для всех, независимо от пола или происхождения.