Об этом рассказал Том Хендерсон.

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что релиз игры Elden Ring Nightreign запланирован на май 2025 года. По его словам, игра станет доступна за 2 дня до начала тестирования.

Ожидается, что официальная дата выхода будет сообщена геймерам уже 12 февраля. Анонс сделают разработчики FromSoftware и издатель Bandai Namco.

Игра Elden Ring Nightreign была показана на церемонии The Game Awards 2024. Это кооперативный экшен, который продолжает популярную серию Elden Ring.

Ранее ходили слухи, что над проектом работал Хидэтака Миядзаки, известный геймдиректор FromSoftware. Однако позже его сменил кто-то другой. Кто именно сейчас руководит разработкой и почему Миядзаки решил уйти - не известно.

Elden Ring Nightreign обещает стать важным событием для поклонников жанра. Игроки смогут исследовать новый мир, сражаться с монстрами и проходить испытания вместе с друзьями.

Остается ждать официальных новостей от разработчиков. Фанаты уже начали активно обсуждать возможные сюжетные повороты и геймплейные особенности.