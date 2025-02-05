В машинах заменят иностранный топливозаборник, радиоантенну, привод стеклоочистителя и рычаг со щеткой.

Автомобили КАМАЗ К5 скоро получат отечественные детали вместо иностранных. Владимирский холдинг НПК «Автоприбор» выиграл гос. грант на развитие производства в рамках программы импортозамещения. Компания начнет выпускать комплектующие для флагманской серии К5, которая использует кабину от Mercedes-Benz Actros и Arocs.

Среди новых деталей — привод стеклоочистителя, рычаг со щеткой, радиоантенна и топливозаборник. Щетки стеклоочистителей для К5 станут самыми большими среди всех российских грузовых автомобилей. Их длина составит 800 мм.

Особое внимание уделено топливозаборнику. Он не только подает топливо, но и подогревает его зимой. Кроме того, устройство передает данные о работе системы через CAN-шину. Это улучшит эффективность и эксплуатационные характеристики грузовиков.

Производство и поставки новых российских комплектующих начнутся в 2025 году. Это важный шаг в развитии отечественного автопрома. Переход на российские детали снизит зависимость от иностранных поставщиков и повысит конкурентоспособность КАМАЗа на рынке.

Эксперты отмечают, что такие изменения помогут укрепить позиции российского производителя. Водители и компании, использующие грузовики КАМАЗ, смогут рассчитывать на более надежные и современные решения.

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