Ранее Microsoft объявила о выходе Forza Horizon 5 на PS5 весной 2025 года.

Экс-руководитель PlayStation Адам Бойес высказал мнение о новой стратегии Microsoft. Ранее компания объявила, что игра Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 весной 2025 года. Это одна из ключевых игровых серий Xbox, и её релиз на платформе конкурента вызвал споры среди фанатов.

Бойес считает, что такой подход Microsoft не вредит игрокам. «Команда Xbox под руководством Фила Спенсера расширяет доступ к своим играм. Кто от этого страдает? Только те, кто говорит: “Я купил консоль, поэтому игры должны быть только здесь”», — пояснил он.

По словам экс-топ-менеджера, часть аудитории воспринимает лояльность к бренду как односторонние обязательства. «Люди верят, что компания должна быть единственным источником контента. Но индустрия меняется. PlayStation — это HBO, Microsoft — Netflix, а Nintendo — Disney. Их цель — доставлять развлечения максимальной аудитории», — добавил Бойес.

Главный риск, по мнению эксперта, — снижение интереса к новым консолям Xbox. Если эксклюзивные игры будут доступны на PS5, зачем покупать технику Microsoft? Однако Бойес подчеркивает: выгода для игроков перевешивает возможные минусы.

«Раньше платформы боролись за эксклюзивы, чтобы продавать “железо”. Сейчас важнее подписки и облачные сервисы. Microsoft делает ставку на Game Pass — их игры должны быть везде, где есть подписчики», — объяснил он.

Новость о релизе Forza Horizon 5 на PS5 разделила фанатов. Одни рады, что смогут играть без покупки Xbox. Другие возмущены: «Если эксклюзивы исчезнут, консоли потеряют смысл». Бойес призывает не драматизировать: «Рынок стал гибким. Раньше фильмы выходили только в кино, теперь их смотрят на телефонах. С играми — та же история».

Аналитики прогнозируют: кросс-платформенные релизы станут нормой. Sony тоже экспериментирует — например, Horizon Zero Dawn вышла на PC. Но PlayStation пока сохраняет ключевые тайтлы только для своей консоли. Microsoft, судя по всему, выбрала другой путь — и время покажет, кто окажется прав.