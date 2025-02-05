США хотят взять территорию под свой контроль.

Минувшим воскресеньем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в США для проведения встречи с президентом Трампом. Израильская газета Haaretz писала, что цель визита заключается в просьбе израильского лидера в решении вопроса с ХАМАС в секторе Газы. И вот Трамп сделал громкое заявление, которое прозвучало после его встречи с Нетаньяху, и заключается оно в том, что палестинская территория должна стать американской, и там откроются тысячи и тысячи рабочих мест, и анклав станет жемчужиной Ближнего Востока, но есть нюанс.

Трамп, как любитель громких речей, заявил, что палестинцам стоит покинуть сектор Газы и отправиться жить с родной земли в Египет и Иорданию. По его словам, анклав превратился в территорию разрушения и смерти, правда, без уточнения, что смерть и разрушение туда принесли американские авиабомбы, переданные ЦАХАЛ.

«Мы собираемся взять эту территорию (сектор Газа) под свой контроль, развивать её и создать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться. Это принесёт стабильность на Ближнем Востоке», — заявил Трамп.

Что интересно, изначально 47-й президент США не рассказывал, для кого именно там должны создать тысячи и тысячи рабочих мест. Ведь, согласно его же заявлениям, палестинцы должны покинуть сектор Газы. Журналисты решили спросить Дональда Трампа, кто там будет работать, на что президент ответил, что анклав станет международной территорией и туда работать будут ехать со всего мира. Одновременно новый-старый президент США рассказал, что саудиты отказались от создания палестинского государства. В ответ на такое заявление в Эр-Рияде сильно удивились и сказали, что ни от чего не отказывались и вообще это прописано в документах ООН.