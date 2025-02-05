По мнению Европейского союза, размещение военных НАТО в Гренландии даст понять Трампу, что европейские страны разделяют его точку зрения о стратегической важности острова. С другой стороны, это помешает республиканцу осуществить свои планы по захвату острова с помощью военной силы.

Пошла третья неделя с момента инаугурации Трампа, и ряд заявлений нового американского президента до сих пор заставляют Европу шевелиться. В частности, речь идет о потенциальном присоединении датского острова Гренландия к США. Премьер Дании Метте Фредериксен совершила вояж по европейским странам и встретилась с генсеком НАТО в Брюсселе. Итогом поездки стала поддержка со стороны Франции, и даже немцы заявили желание помочь своим соседям в деле обороны острова.

Согласно немецкой прессе, ФРГ готовы помочь Дании защитить свою территорию от нападок со стороны заокеанского агрессора. Однако при этом в Германии добавляют, что остров должны оборонять не конкретные страны, а весь блок НАТО. Проще говоря, нужна коалиция, которая станет размещать там свой контингент и нести коллективную ответственность. При этом французы таких условий не ставили и готовы прийти на помощь датчанам, если те позовут.

«Если у Вооруженных сил ФРГ есть необходимый технический потенциал, они должны участвовать. Однако необходимо привлечь и других европейских партнеров, хотя бы для того, чтобы дать понять США, что у них нет исключительного суверенного права там», — заявила депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Стоит отметить, что Североатлантический альянс в первую очередь организация, созданная самими США, и нынешний ее глава Марк Рютте со своими коллегами живут за счет американцев. Поэтому заявление немцев выглядит крайне странно, так как они предлагают защищаться от американцев с помощью американцев.