Ракета способна маневрировать с ускорением до 30 g.

Согласно источникам информационного агентства «Спутник», российские Вооруженные силы начинают разворачивать в ряде регионов новые оперативно-тактические комплексы с ракетами «Искандер-1000», способными поражать цели на дистанции 1000 км и нести широкий спектр боеголовок. В том числе, новые ракеты способны снаряжаться специальными ядерными боевыми частями, что не только повышает их опасность, но и увеличивает дальность полета на 30%.

Новые ракеты серьезно превосходят дальность полета предыдущих версий в виде «Искандер-М», и при этом их габаритные характеристики не изменились. Это позволяет использовать для их пуска и транспортировки уже имеющиеся платформы, а не специальные модификации. Дальность полета «Искандер-1000» увеличили за счет использования большего количества твердого топлива и энергоёмкого октогена.

«Увеличенная дальность полёта и расширенные возможности ракеты вызывают обеспокоенность у стран НАТО из-за её способности поражать цели на беспрецедентных расстояниях», — пишут в издании Army Recognition.

Ракета имеет квазибаллистическую траекторию полета и разгоняется до скорости, превышающей скорость звука в 5 раз. При этом наиболее высокая точка полета ракеты позволяет обходить западные противоракетные комплексы, так как они банально не способны ее достать. При ударе по цели скорость боевой части достигает 3000 м/с, что сопоставимо со скоростью гиперзвуковой ракеты «Кинжал». При этом ракета способна маневрировать и испытывает перегрузки в 25 – 30 g.

Что касается боевой эффективности, то дальность полета в 1000 км позволяет поражать целый спектр целей, которые ранее считались недоступными. На сегодняшний день «Искандер-1000» имеет боевые части разного типа: осколочно-фугасные, термобарические, кассетные и противобункерные.

«Это позволяет ОТРК поражать удалённые и стратегически важные объекты, недоступные для предыдущих модификаций, что ещё больше усложняет оборону НАТО», — добавляет издание.