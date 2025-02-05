Потенциал игры полностью раскроется через несколько лет.

3 января стали доступны первые обзоры на Sid Meier’s Civilization VII — долгожданное продолжение культовой серии стратегий. На Metacritic игра набрала в среднем 80 баллов из 100. Рейтинг составлялся на основе 56 рецензий. На OpenCritic результат чуть выше — 82 балла (38 обзоров). Большинство изданий хвалят новинку, но некоторые критики разочарованы.

Главные оценки:

VGC — 5/5

Destructoid — 9/10

Xboxera — 8,6/10

Gamespot — 8/10

IGN — 7/10

Eurogamer — 2/5

Критики выделили систему эпох — теперь игроки могут менять цивилизацию по ходу игры. Это решает проблему баланса из прошлых частей, где одни нации развивались быстрее других.

VGC: «Civilization VII смело меняет формулу, но сохраняет всё, что сделало серию легендой. Готовьтесь потерять счет времени — каждый ход затягивает!».

Guardian: «Игра глубокая и сложная, но в ней есть место человеческим историям. Нет ничего приятнее, чем построить Висячие сады или захватить вражескую столицу!».

Checkpoint Gaming: «Даже с недочетами это шедевр, который украдёт ваше свободное время. Дополнения исправят мелкие ошибки, но уже сейчас игра блестяща».

Однако, не все довольны. Журналисты жалуются на баги, слабый ИИ и неудобный интерфейс (прим. ред.: возможно, он просто не привычен). Некоторые механики кажутся упрощенными, а карты — слишком маленькими.

MGG: «Система эпох — прорыв, но технические проблемы портят впечатление. Потенциал игры раскроется через пару лет с патчами».

IGN: «Интерфейс запутанный — сложно понять, что происходит. Зато война и дипломатия стали лучше, а графика и звук — на высоте».

Wccftech: «Новые фишки вроде отключения условий победы ограничивают свободу. Но дух «Цивилизации» жив — города и графика восхищают!»

Самый резкий отзыв — Eurogamer: «Игра скучная. Даже слабые конкуренты интереснее. Фраза «еще один ход» звучит не как шутка, а как проклятие».

По сравнению с предыдущими частями, Civilization VII пока не достигла уровня своих предшественников. Например, Civilisation II и Civilisation IV на Metacritic получили 94 балла, III и V части — 90. Даже шестая часть набрала 88 — на 8 баллов больше, чем новая Цивилизация.

Civilization VII появится на ПК и консолях 11 февраля. Поклонники серии надеются, что первые обновления исправят недостатки. А пока игра обещает часы стратегического удовольствия — пусть и не без спорных моментов.

P.S. Если решитесь купить — готовьтесь к бессонным ночам. «Еще один ход» всё-таки работает!