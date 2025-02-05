Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Sid Meier’s Civilization VII получила высокие оценки, но вызвала разногласия у некоторых критиков
Потенциал игры полностью раскроется через несколько лет.

3 января стали доступны первые обзоры на Sid Meier’s Civilization VII — долгожданное продолжение культовой серии стратегий. На Metacritic игра набрала в среднем 80 баллов из 100. Рейтинг составлялся на основе 56 рецензий. На OpenCritic результат чуть выше — 82 балла (38 обзоров). Большинство изданий хвалят новинку, но некоторые критики разочарованы.

Главные оценки:

  • VGC — 5/5
  • Destructoid — 9/10
  • Xboxera — 8,6/10
  • Gamespot — 8/10
  • IGN — 7/10
  • Eurogamer — 2/5

Критики выделили систему эпох — теперь игроки могут менять цивилизацию по ходу игры. Это решает проблему баланса из прошлых частей, где одни нации развивались быстрее других.

VGC: «Civilization VII смело меняет формулу, но сохраняет всё, что сделало серию легендой. Готовьтесь потерять счет времени — каждый ход затягивает!».

Guardian: «Игра глубокая и сложная, но в ней есть место человеческим историям. Нет ничего приятнее, чем построить Висячие сады или захватить вражескую столицу!».

Checkpoint Gaming: «Даже с недочетами это шедевр, который украдёт ваше свободное время. Дополнения исправят мелкие ошибки, но уже сейчас игра блестяща».

Однако, не все довольны. Журналисты жалуются на баги, слабый ИИ и неудобный интерфейс (прим. ред.: возможно, он просто не привычен). Некоторые механики кажутся упрощенными, а карты — слишком маленькими.

MGG: «Система эпох — прорыв, но технические проблемы портят впечатление. Потенциал игры раскроется через пару лет с патчами».

IGN: «Интерфейс запутанный — сложно понять, что происходит. Зато война и дипломатия стали лучше, а графика и звук — на высоте».

Wccftech: «Новые фишки вроде отключения условий победы ограничивают свободу. Но дух «Цивилизации» жив — города и графика восхищают!»

Самый резкий отзывEurogamer: «Игра скучная. Даже слабые конкуренты интереснее. Фраза «еще один ход» звучит не как шутка, а как проклятие».

По сравнению с предыдущими частями, Civilization VII пока не достигла уровня своих предшественников. Например, Civilisation II и Civilisation IV  на Metacritic получили 94 балла, III и V части — 90. Даже шестая часть набрала 88 — на 8 баллов больше, чем новая Цивилизация.

Civilization VII появится на ПК и консолях 11 февраля. Поклонники серии надеются, что первые обновления исправят недостатки. А пока игра обещает часы стратегического удовольствия — пусть и не без спорных моментов.

P.S. Если решитесь купить — готовьтесь к бессонным ночам. «Еще один ход» всё-таки работает!

#игры #цивилизация #civilisation
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
+
TechPowerUp протестировала Marvel’s Spider-Man 2 на 35 видеокартах и показала результаты
+
Кийосаки прогнозирует падение цен на биткоин и другие активы
+
В PCGamesHardware составили рейтинг производительности 85 видеокарт в 3DMark
5
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
5
МТС запускает возможность оплаты игр и стриминговых сервисов с мобильного счета
+
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
+
Обновление камер Galaxy S25 Ultra было отменено из-за «отсутствия конкуренции»
1
Сверхзвуковые помехозащищенные ракеты "Оникс" модернизировали
+
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
+
Новые экспериментальные функции YouTube позволяют смотреть видео на скорости 4x
3
Sony может анонсировать ремастер Bloodborne на презентации State of Play
1
Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов
7
Вычислительный алгоритм ученых из КНР и РФ увеличивает производительность видеокарт Nvidia в 800 раз
+
GTA 6 уже можно пройти от начала до конца – подтверждает бывший аниматор Rockstar
2
Galaxy S24 Ultra обошёл iPhone 16 Pro по количеству проданных устройств в 2024 году
+
Intel не планирует выпускать новую линейку десктопных процессоров в 2025 году
1
Искусственный интеллект помог ученым разработать самовосстанавливающийся асфальт
1
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
2
Microsoft раскрыла новые подробности программы расширенной поддержки Windows 10
1

Популярные статьи

Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
19
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
20
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
12
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
31
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
38
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
11
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
46
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
1

Сейчас обсуждают

Александр
14:47
Если вдруг случится война с америкой, то эти бомжи, с триллионными долгами, начнут выть: не бейте мы сдаемся! Времена когда можно было решить все проблемы подогнав авианосец уже прошли. У амеров армия...
Трамп считает, что Иран слишком близко подошёл к разработке ядерного оружия
nonses84
14:45
Что за высер сектанта интела?
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
Чaтo - -- - Бoт
14:41
Нет, Зеля, тебе тiлькi на бутылке сидеть. За коллекцией бутылок - марш к Шеше.
Зеленский сообщил о готовности сесть за один стол переговоров с Путиным
eai
14:39
Су, её попытка №5 (как в известной песне виагры) одолеть своего дядю в новом поколении. Точнее одолеть то не получится в любом случае, но хотя бы позорно и с треском не проиграть хоть на этот раз впол...
NVIDIA GeForce RTX 5090 был протестирован при значениях TDP 575 Вт, 450 Вт и 400 Вт
nonses84
14:38
Люди тянутся к солнцу
Учёные выяснили, что именно женщины ответственны за стремительное увеличение роста мужчин на планете
Александр
14:36
Может быть вы хотели написать "НЕ вкладываясь в разработки и развитие производства."? А то как то вкладывались, вкладывались и такой облом...
Intel выиграла в суде против ЕС - компания получит €515 млн компенсации
Waramagedon
14:32
Ещё раз для тех кто в танке - не успевает остыть нить накаливания и как ты сказал, это сглаживает пульсации и глазу они не видны. А если впереди поставить конденсатор, то пульсации практически уйдут.
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
eai
14:32
Су хорошо щемит только доходяг из интела. Против же своего дяди она как была никем, так и осталась никто. В соседней новости указано что итак невеликая доля амд на рынке дискреток еще более упала в де...
AMD нарастила выручку в сегменте ПК на 58% до рекордных $2,3 млрд
unhurtable
14:32
Более слабый за близкие деньги он только в вашем воображении, ничего дороже 7900XTX за килобакс у АМД просто нет в игровом сегменте, 4080 Super номинально выставляли дешевле простой(1200), за тот же к...
NVIDIA GeForce RTX 5090 был протестирован при значениях TDP 575 Вт, 450 Вт и 400 Вт
Waramagedon
14:26
В старых мониторах можно выкручивать до 9000к
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем