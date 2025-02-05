Испытания проходили на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии

Согласно опубликованной на военном портале ESD информации, 30 января 2025-го года особая испытательная команда впервые в истории парный сброс управляемых бомб с борта истребителя F-35C. Испытания проводились на военной базе ВВС США Эдвард в штате Калифорния и прошли успешно. В ходе учебного вылета были сброшены с внешних пилонов одновременно две бомбы GBU-54 Laser Joint Direct Attack Munition (LJDAM), которые поразили динамичную мишень на приличном удалении от истребителя.

Основной целью испытаний была проверка возможности одновременного сброса управляемых бомб линейки LJDAM, которые одновременно поразили две движущиеся мишени. Управление бомбами осуществлялось с борта F-35 Joint Strike Fighter. Сброс обеих бомб прошел успешно и не повлек за собой никаких технических проблем. Наведение LJDAM происходило за счет GPS и лазерного луча, который проецировал сам самолет с помощью системы наведения и управления.

Испытания показали, что истребитель F-35 способен не только нести на внешних пилонах такие боеприпасы, но и использовать одновременно несколько корректируемых бомб, наводя их на разные цели. Согласно комментариям, доступным общественности, это позволит более эффективно использовать тяжелые истребители F-35 Lightning 2 для поражения сухопутных или морских целей. При этом истребитель 5-го поколения превращается в импровизированный штурмовик.