Место для строительства было выбрано в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Иран продолжает показывать широкой общественности свои подземные военные объекты, которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции. На этот раз это оказался «ракетный город», который размещается на юге страны в районе населенного пункта Бендер-Аббас. На показанных кадрах видны туннели объекта и подготовленные к пускам ракеты разных видов, в том числе и привлекшие внимание экспертной среды Qadr-380 с элементами искусственного интеллекта для управления полетом.

Объект в Бендер-Аббасе является уже вторым показанным за последнее время подземным комплексом КСИР. Ранее иранцы показали базу для москитного флота, который прикрывает Персидский залив. Предназначение «ракетного города» также — защита Ирана от военных кораблей недружественных стран. В частности, там были показаны ракеты, предназначенные для поражения кораблей большого тоннажа.

Экскурсию по подземному объекту проводил непосредственно главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами вместе с главой ВМФ КСИР контр-адмиралом Али Реза Тангсири. Одновременно велась съёмка, которую потом показали на телевидении исламской республики.

«В этих ракетных городах размещены многочисленные системы и ракеты, что обеспечивает их безопасность и готовность», — заявил генерал-майор Салами.

«Ракетный город» привлек внимание аналитиков и экспертов продемонстрированными ракетами. Одна из которых — это Qadr-380, которая является одной из последних разработок Ирана. Новая ракета имеет дальность полета в 1 000 км и усиленную боевую часть, предназначенную для поражения военных кораблей. Кроме того, элементы ИИ позволяют наводить ракету на цель более эффективно и избегать влияния систем РЭБ на точность удара.

«В этих ракетных городах размещены многочисленные системы и ракеты, что обеспечивает их безопасность и готовность», — высказался главком ВМФ КСИР во время экскурсии.