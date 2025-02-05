Нетаньяху прибыл в Вашингтон в воскресенье вечером.

Глава Израиля Беньямин Нетаньяху отправился с рабочим визитом в США, чтобы заручиться поддержкой в Белом доме для окончательного решения вопроса с палестинским движением ХАМАС. Премьер совершит сразу две важные встречи: с президентом Трампом и спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. Об этом пишет на своих страницах израильская газета Haaretz со ссылкой на неназываемого чиновника из правительства еврейского государства.

Согласно опубликованному материалу, израильский премьер Нетаньяху станет обсуждать с американцами очередной виток их военной помощи. При этом, как упоминает источник Haaretz, нынешнему израильскому правительству невыгодно осуществление второго этапа переговоров с ХАМАС, так как это приведет к кризису власти и смещению нынешнего руководства. Отметим, что сейчас завершился первый этап, в ходе которого часть пленников была освобождена и отправилась в Израиль, но в плену ХАМАС остаются еще захваченные в позапрошлом году люди.

«На встрече с Трампом будет затронуто несколько вопросов, таких как «победа» над ХАМАС, освобождение израильских заложников и борьба с «осью иранского терроризма», — заявляет Нетаньяху.

В Haaretz указывают, что Нетаньяху не пугает возможный срыв переговоров, которые оказались почти подготовленными. Более того, с большой долей вероятности в срыве второго этапа традиционно обвинят самих палестинцев, а Тель-Авив останется весь в чистом. Подобный поворот ситуации спровоцирует очередной виток противостояния в секторе Газы.

Добавим, что, кроме сектора Газы, ЦАХАЛ в настоящий момент ведет активные действия на юге Сирии, где берет под контроль часть территории республики, и наносит удары по южной части Ливана.