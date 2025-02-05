УАЗ показал отчёт о продажах за первый месяц этого года.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) опубликовал данные о продажах за первый месяц 2025 года. В январе в России был продан 1281 автомобиль марки УАЗ. Самыми популярными моделями стали легендарные «Буханка» и «Головастик». Эти машины относятся к семейству СГР, которое существует уже более 67 лет. Всего за месяц было куплено 574 таких автомобиля.

На втором месте по популярности оказался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот». Эту модель выбрали 400 покупателей. Третье место занял лёгкий грузовик «Профи» — его приобрели 189 человек. Четвёртое место досталось модели «Пикап», которую купили 104 раза. Замыкает пятёрку лидеров внедорожник «Хантер». Его выбрали 14 человек.

В 2024 году УАЗ продал 35 975 автомобилей. Это на 3,8% меньше, чем в 2023 году. Несмотря на это, классические модели «Буханка» и «Головастик» продолжают оставаться самыми востребованными у покупателей.

«Буханка» — это настоящая легенда российского автопрома. Её любят за надежность, простоту и универсальность. Она подходит как для работы, так и для путешествий. Несмотря на свой возраст, эта модель до сих пор находит своих поклонников.

УАЗ «Патриот» также остается популярным среди любителей внедорожников. Он сочетает в себе комфорт и проходимость, что делает его отличным выбором для поездок по бездорожью.

Продажи легкого грузовика «Профи» и пикапа показывают, что эти модели востребованы среди бизнеса. Они подходят для перевозки грузов и работы в сложных условиях.