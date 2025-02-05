Это дрон с собственной защитой от РЭБ и HD-камерой поступил военным.

Российские военные получили на вооружение новый разведывательный дрон «Сарыч-2». Этот беспилотник сочетает в себе современные технологии и высокую эффективность.

«Сарыч-2» выполнен по схеме «летающее крыло», что обеспечивает ему высокую манёвренность и устойчивость в полёте. Дрон оснащён HD-камерой с 60-кратным зумом и тепловизором. Это позволяет ему обнаруживать технику потенциального противника на расстоянии до 2,5 километров. Специальное программное обеспечение обрабатывает данные, определяет цели, отслеживает их и передаёт оператору точные координаты.

Одной из ключевых особенностей «Сарыч-2» является его защита от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дрон способен противостоять попыткам противника заглушить сигнал или взять управление под контроль. Если связь с оператором прерывается, беспилотник автоматически возвращается на базу.

«Сарыч-2» имеет компактные размеры и небольшой вес — всего 15 килограммов при размахе крыла 3,1 метра. Несмотря на это, дрон способен подниматься на высоту до 5000 метров и развивать скорость почти 110 километров в час. Электрический двигатель обеспечивает ему бесшумность, что особенно важно для разведывательных операций. Полного заряда аккумулятора хватает на 2,5 часа активной работы.

Новый дрон станет важным подспорьем для разведывательных подразделений. Его способность обнаруживать цели на большом расстоянии и передавать точные данные в реальном времени значительно повышает эффективность операций. Кроме того, защита от РЭБ делает «Сарыч-2» устойчивым к действиям противника, что увеличивает его шансы на успешное выполнение миссии.