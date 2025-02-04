Российская ракетная система "Орешник" будет размещена на территории Белоруссии. Об этом заявил Алексей Полищук, руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ. По его словам, это решение принято в рамках договорённостей между президентами России и Белоруссии, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Размещение "Орешника" является частью укрепления оборонного сотрудничества двух стран. В 2024 году были заключены ключевые документы, включая Концепцию безопасности Союзного государства и двусторонний межгосударственный Договор о гарантиях безопасности. Эти соглашения подтверждают готовность России оказывать необходимую помощь Белоруссии для защиты общего оборонного пространства.
Система "Орешник" обладает выдающимися характеристиками. Согласно порталу "Объясняем.рф", её максимальная дальность достигает 5 500 км. Она может перевозить боевую часть весом до 1,5 тонны и развивать скорость до 10 Мах (приблизительно 12,4 тысячи км/ч). Президент Путин отмечал, что нынешние системы противовоздушной обороны не способны перехватить ракету такого типа.
Таким образом, размещение "Орешника" в Белоруссии станет значимым шагом в укреплении оборонной мощи союзных государств и повышении их защищённости на международной арене.