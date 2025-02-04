Решение уже принято министерством иностранных дел.

Российская ракетная система "Орешник" будет размещена на территории Белоруссии. Об этом заявил Алексей Полищук, руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ. По его словам, это решение принято в рамках договорённостей между президентами России и Белоруссии, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Размещение "Орешника" является частью укрепления оборонного сотрудничества двух стран. В 2024 году были заключены ключевые документы, включая Концепцию безопасности Союзного государства и двусторонний межгосударственный Договор о гарантиях безопасности. Эти соглашения подтверждают готовность России оказывать необходимую помощь Белоруссии для защиты общего оборонного пространства.

Система "Орешник" обладает выдающимися характеристиками. Согласно порталу "Объясняем.рф", её максимальная дальность достигает 5 500 км. Она может перевозить боевую часть весом до 1,5 тонны и развивать скорость до 10 Мах (приблизительно 12,4 тысячи км/ч). Президент Путин отмечал, что нынешние системы противовоздушной обороны не способны перехватить ракету такого типа.

Таким образом, размещение "Орешника" в Белоруссии станет значимым шагом в укреплении оборонной мощи союзных государств и повышении их защищённости на международной арене.